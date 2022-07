Mentre l'Inter era impegnata al Cornaredo di Lugano in amichevole, Milan Skriniar e Andrea Pinamonti sono usciti insieme in centro a Milano. Entrambi potrebbero essere protagonisti delle prossime notizie di mercato, al centro di trattative per una loro cessione. Lo slovacco, che comunque non avrebbe potuto partecipare alla trasferta svizzera perché appena arrivato, aspetta novità sulle negoziazioni tra l'Inter e il Paris Saint-Germain mentre l'attaccante è diviso tra Atalanta e Monza.