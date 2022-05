Dopo il triplice fischio di San Siro, Milan Skriniar viene chiamato a rispondere alle domande di Inter TV dopo la pazza rimonta sull'Empoli: "Abbiamo preso due schiaffi, ma sono contento della reazione della squadra. Si vede che siamo una grande squadra che ha la forza di ribaltare le partite".

Il modo migliore per prepararsi alla sfida di mercoledì che non ha bisogno di presentazioni.

"Per stasera godiamoci questa vittoria che non era scontata, da domani iniziamo a preparare la partita di Coppa Italia. Sappiamo tutti che partita ci aspetta".