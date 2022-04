Ancora un successo per l'Inter che sbanca anche il Picco imponendosi per 3-1 contro lo Spezia, conquistando altri tre importantissimi punti da portare a casa. A commentare quanto ottenuto in terra ligure è anche Milan Skriniar che a Inter TV ha detto: "Siamo contenti che stiamo facendo bene in difesa, dispiace per il gol subito oggi che ci siamo complicati la vita per niente sul 3-0, ed è un peccato. Ma sono contento per i tre punti, fondamentali per il nostro percorso".

Come ti senti in questo periodo? Sembri sempre più a tuo agio...

"Grazie. Io mi sento bene. Quando posso dare una mano alla squadra sono contento, non importa se a destra o sinistra, dove servo al mister io ci sono. Quando vince la squadra cresce anche il singolo, ecco perché mi sento bene".