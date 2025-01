Ezio Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A, ha toccato tra i vari temi affrontati durante la conferenza stampa post assemblea anche la questione stadi. Dicendosi concorde alla linea del Ministro dello Sport Andrea Abodi che vorrebbe l'istituzione di un commissario unico per la questione: "Ci sono linee interne ed esterne, la linea esterna è avere un commissario unico per gli stadi che snellisca il lavoro, evitando pretesti per bloccarlo. Abbiamo avuto precedenti con le Olimpiadi dove i commissari hanno consentito di avere stadi pronti. A noi piacerebbe un percorso non dico privilegiato, ma più rapido. A livello interno io immaginerei un lavoro della Lega, che è già stato iniziato, per avere degli stadi standard, dei format già studiati con dei fornitori comuni e poi una sere di possibili modifiche personalizzate. All'interno del perimetro di gioco mi piacerebbe avere stadi omogenei, ove gli spettatori sappiano come muoversi ovunque vadano".