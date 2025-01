Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, parla ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta.

Avete scelto di evitare il minuto di silenzio per Agroppi.

"La Lega ricorderà Agroppi la prossima settimana, noi lo ricordiamo come calciatore e allenatore oltre che opinionista. Approfitto per far arrivare le condoglianze alla famiglia".

Che emozione ha per l'esordio in questa partita come presidente?

"Non c'era occasione migliore, siamo orgogliosi di essere qui a presentare una partita con le due squadre al vertice del campionato: i tifosi devono ritenersi fortunati. Stiamo esportando il meglio di quello che il calcio italiano può dare".

Quanto è importante essere in Arabia?

"Molto, rispetto a 5 anni fa abbiamo visto di anno in anno un paese in netto miglioramento in più aspetti. L'Arabia si sta aprendo all'Occidente, il calcio è un veicolo per aprirsi al nostro mondo e per fare da ponte tra l'Europa e questo continente".