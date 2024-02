Beppe Bergomi ha rilasciato un'intervista anche al quotidiano spagnolo El Pais, dove ha parlato del legame con Diego Simeone, suo compagno di squadra all'Inter nelle sue ultime stagioni in campo: "Era un leader nello spogliatoio e in campo. Aveva la competitività degli argentini, la passione e parlava sempre di calcio e di tattica. Non so se posso definirla un’ossessione, ma amavo molto il calcio.

I giocatori della stagione 97-98 hanno un gruppo WhatsApp e il Cholo risponde sempre, anche se ha una partita di Champions League. Diego si è evoluto anche come allenatore, non è più solo difesa e contropiede. L’Atlético può realizzare diversi record”, dice Bergomi, che preferisce non commentare un futuro con Simeone sulla panchina di San Siro: “L’Inter adesso è in buone mani”.