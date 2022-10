Più di 100mila atleti nel mondo sono seguiti dai centri di Medicina dello Sport Cerba HealthCare. Duemila addetti, 440 centri e 25 milioni di esami all’anno per 6 milioni di pazienti: sono i numeri del più grande gruppo italiano nel campo della diagnostica ambulatoriale e delle analisi di laboratorio. Una eccellenza che continua e consolida la propria partnership con Inter nell’ambito della medicina sportiva e della preparazione atletica. Il brand sarà Official Lab Partner dei nerazzurri anche per la stagione sportiva 2022-23. Un viaggio iniziato nella stagione 2021/2022 e che proseguirà con gli stessi obiettivi: Cerba HealthCare continuerà a supportare Inter fornendo le analisi ematiche e i test salivari periodici che contribuiscono a valutare la condizione atletica dei calciatori.

Commenta il rinnovo della collaborazione l'AD Corporate nerazzurro Alessandro Antonello: “Siamo molto felici di continuare a lavorare in sinergia con Cerba HealthCare per il secondo anno consecutivo. È per noi motivo di grande soddisfazione che il più grande gruppo italiano nel campo della diagnostica ambulatoriale e delle analisi di laboratorio abbia deciso di continuare ad essere nostro partner anche per la prossima stagione, a testimonianza del grande lavoro svolto nel primo anno insieme. Cerba HealthCare per noi è un partner di grande valore in quanto contribuisce a garantire il benessere dei nostri atleti, aspetto per noi di fondamentale importanza".