Nei giorni scorsi il suo nome era transitato anche in orbita Inter considerate anche quelle che erano le notizie circolanti sulle condizioni di Alexis Sanchez. Ma l'opzione è poi sfumata e ora Alejandro 'Papu' Gomez, intervistato da L'Eco Di Bergamo, non esclude di appendere gli scarpini al chiodo: "Potrei anche ritirarmi. Ho dato tutto per il calcio e non voglio finire con dei rimpianti. L'Atalanta? Il club si è evoluto e ora sembra essere tornato alle sue radici offensive. Siamo cresciuti insieme come squadra, ogni momento con loro è stato speciale. Il mio unico rimpianto è stato quello di non aver portato un trofeo a Bergamo".