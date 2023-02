Si è spento all'età di 87 anni, dopo una lunga malattia, Miroslav Ćiro Blažević, leggenda del calcio croato. Una notizia triste che ha raggiunto anche Edin Dzeko, che lo aveva avuto come ct nella Nazionale bosniaca: "Mio allenatore, riposa in pace. Ti amerò per sempre. Sentite condoglianze alla famiglia", il messaggio postato dall'attaccante dell'Inter su Facebook, a corredo di una foto che li ritrae assieme felici.