Si è concluso con un pareggio interno per 1-1 contro l'Athletic Bilbao il campionato del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Karim Benzema, che nelle scorse ore ha annunciato il suo addio ai Blancos, fa l'ultimo regalo ai tifosi del Bernabeu firmando il gol del pareggio, ma grandi sono stati anche i tributi per il difensore Nacho, dato anche lui sul piede di partenza con voci che danno per quasi fatto l'accordo con l'Inter. A fine gara, riporta il portale Defensa Central, il pubblico madridista ha dedicato al giocatore tanti applausi e un coro: "Nacho, resta".