Si avvicina il Capodanno cinese e l'arrivo dell'anno del Coniglio, e sul profilo ufficiale nerazzurro su Weibo arrivano anche le prime anticipazioni sulla maglia che l'Inter indosserà, come di consueto, per celebrare l'ingresso del nuovo anno. La particolarità, oltre all'utilizzo dei nomi scritti in ideogrammi cinesi, sarà la tonalità color oro che contraddistinguerà nomi e numeri di maglia.