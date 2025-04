"Tiferò semplicemente per la squadra migliore”. Così Xherdan Shaqiri, doppio ex di Bayern Monaco e Inter, si avvicina alla gara di questa sera in un'intervista per La Gazzetta dello Sport. Secondo lo svizzero per i nerazzurri conquistare il Triplete sarà "molto difficile, ma non impossibile. Per conquistare un obiettivo del genere hai bisogno di una stagione perfetta e certamente anche di una buona dose di fortuna. Ma l’Inter ha una squadra molto buona e un ottimo spirito, di certo non è da escludere. Infortuni? È un aspetto che certamente può avere un impatto, soprattutto perché la difesa dei bavaresi era ben costruita. Ma il Bayern ha tanta qualità anche in panchina. Diciamo che le assenze potrebbero, ma non dovrebbero, avere un impatto”.

Per Shaqiri l'avventura a Milano non andò benissimo. “Il periodo era turbolento intorno a tutto il club. Tanti giocatori erano arrivati in prestito e il Fair Play finanziario ebbe un peso importante. Era un momento complicato a livello complessivo, non solo per quanto riguardava me. All’inizio le cose andarono bene ma con il passare del tempo aumentarono le difficoltà. Nonostante tutto, all’Inter mi sono divertito tanto. È un’esperienza che ripeterei. Inzaghi? Guardandolo da fuori lo percepisco come un allenatore molto attivo, presente, che sta facendo davvero bene il suo lavoro. Allena in un modo concreto, motiva i suoi giocatori proprio sulla linea del campo. Per me non è una sorpresa vedere l’Inter dove è oggi”.