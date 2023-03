A Milano potrebbero convivere due stadi. A sbilanciarsi è Vittorio Sgarbi, neo consigliere regionale: il sottosegretario alla Cultura ne ha parlato a margine della prima seduta del consiglio regionale della Lombardia. Gli è stato chiesto di commentare qualcosa sullo stadio di Milano, tema di cui Sgarbi ha già parlato più volte, cercando di 'difendere' in tutti i modi il Meazza: "La sovrintendente prenderà atto che lo stadio ha circa 70 anni, quindi sarà automaticamente vincolato, per cui la polemica è stata inutile. Non si capiva perché un politico di rango come Beppe Sala dovesse sostenere gli interessi di privati per buttarlo giù. Se i privati vogliono fare qualcosa, la faranno da qualche altra parte, come stanno accingendosi a fare".