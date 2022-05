(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 MAG - Una scritta offensiva contro l'Inter è apparsa sul lato destro del Duomo di Orvieto, quello della Cappella del Signorelli e dove si trova il prato verde. La scritta è stata fatta con ogni probabilità con una bomboletta spray di vernice verde. Gli addetti dell'Opera del Duomo hanno provato a rimuovere una lettera della scritta con un apposito solvente, ma il risultato non è stato ottimale e quindi servirà una tecnica diversa.





"Proveremo a rimuoverla con una sabbiatura - spiega all'ANSA il presidente dell'Opera del Duomo, Andrea Taddei -. Intanto, assieme ai carabinieri, stiamo verificando le telecamere presenti in piazza Duomo per risalire all'autore dello sfregio così da fargli pagare, almeno, la ripulitura dello scempio- Commentare quanto accaduto non mi va, si commenta da solo", ha aggiunto il presidente. Ieri sera nella piazza della località umbra sono scesi i tifosi del Milan per festeggiare la vittoria del campionato, ma al momento non ci sarebbero indizi e tantomeno prove che possano ricondurre a qualche tifoso rossonero quale autore dell'atto vandalico.