Il Consiglio Federale FIGC, accogliendo il parere della Covisoc, ha escluso ufficialmente dalla Serie C l'Ancona, che da par suo non ha presentato alcun ricorso. La graduatoria di ripescaggio vede al primo posto il Milan Under 23, che ha la priorità in qualità di seconda squadra. Il prossimo Consiglio Federale, fissato per il 27 giugno, discuterà le domande d’iscrizione presentate (i rossoneri hanno tempo fino al 25 giugno) per prendere il posto del club marchigiano nella stagione 2024/2025.

"Se dovesse esserci un'ulteriore Seconda Squadra sarebbe motivo di vanto, perché darebbe un segnale di qualità del campionato - ha ammesso il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina -. Sarebbe un segno tangibile di un campionato che diventa sempre più credibile e ricercato dalle squadre di Serie A, nell'ambito di una ricerca di stabilità di sistema che, con una certa gradualità, il nostro lavoro ha raggiunto".