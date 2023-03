Questo pomeriggio al San Nicola è andato in scena il match tra il Frosinone, capolista della Serie B, e il Bari, ora secondo a pari punti con il Genoa. Il match è terminato sul risultato di 0-0. Maglia da titolare e 68 minuti in campo per Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito alla squadra di Grosso. Solo panchina invece per Sebastiano Esposito, attaccante sempre di proprietà nerazzurra ma in prestito alla squadra pugliese.