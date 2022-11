La Lega B ha pubblicato sui propri canali social la formazione ideale dei nati nel nuovo millennio che militano in cadetteria in questa stagione. Una formazione che vede la Reggina e il Frosinone comandare con due rappresentanti a testa, di cui uno per parte di scuola Inter: Giovanni Fabbian sul fronte amaranto, Samuele Mulattieri per quello gialloazzurro.

Questa la top 11: Caprile (Bari); Pierozzi (Reggina), Capellini (Benevento), Cittadini (Modena), Corrado (Ternana); Florenzi (Cosenza), Esposito (SPAL), Fabbian (Reggina); Nicolussi Caviglia (SudTirol); Mulattieri (Frosinone), Moro (Frosinone)