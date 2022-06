È il Palermo l’ultima squadra promossa in Serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari, le squadre vincitrici dei tre gironi. La formazione rosanero, dopo la vittoria per 1-0 nel match d’andata, ha piegato con lo stesso risultato il Padova anche nella sfida di ritorno al Barbera. A decidere il match una rete messa a segno da Brunori al 25’, con i biancoscudati che hanno chiuso il match in 9 uomini in virtù delle espulsioni di Ronaldo e Pelagatti. Dopo tre anni, dunque, la formazione rosanero fa il suo ritorno nella serie cadetta, chiudendo al meglio una cavalcata strepitosa.