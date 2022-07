C'è anche il tema plusvalenze tra gli argomenti trattati dalla 12ª edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers), in cui viene fotografata la situazione economico-finanziaria del calcio in Italia negli ultimi anni.

Tra il 2016/17 e il 2020/21 i club di Serie A hanno messo insieme ricavi da plusvalenze per oltre 3,2 miliardi di euro. È quanto si evince dal documento riproposto da Calcio e Finanza, che snocciolando i dati evidenzia anche che la media di ricavi da plusvalenze in Serie A per la stagione 2020/21 è stata pari a 17,8 milioni di euro divisi così in base alle società

Dal 1° al 4° posto (Inter, Milan, Atalanta e Juve) – 30,4 milioni di euro