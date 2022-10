Il fondo americano Searchlight, si legge, avrebbe offerto alla Lega 940 milioni di minimo garantito (quindi 2,8 miliardi per il ciclo 2024-2027) – quanto si incassa attualmente dai diritti tv nazionali – per poter negoziare per conto della Serie A la vendita a broadcaster, telco e OTT di un canale della Lega. In pratica, la Lega potrebbe procedere ai classici bandi per il triennio 2024/27 e qualora non ritenesse adeguate le offerte (il timore diffuso è che possano essere più basse rispetto a questo ciclo), potrebbe attivare l’articolo 13 della legge Melandri e creare il proprio canale in autonomia. In quel momento, entrerebbe in scena proprio Searchlight, che si attiverebbe per piazzare il prodotto Serie A alle varie piattaforme. I proprietari dei club non rischierebbero di non poter “scontare” in banca le quote di ricavi tv grazie alla garanzia del minimo e andrebbero a evitare i rischi di un flop derivante dalla cessione diretta ai clienti.