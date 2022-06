Arriva il via libera dai club di Serie A all’adozione di un algoritmo per calcolare gli ascolti delle partite del campionato italiano che vengono trasmesse da Dazn e Sky. È quanto si apprende al termine dell’assemblea di Lega andata in scena oggi in via Rosellini. La decisione sarebbe stata presa con 19 voti a favore e un solo club contrario.