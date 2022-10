La Lega Serie A ha convocato per venerdì 21 ottobre 2022 presso la sede di Via Ippolito Rosellini, una nuova assemblea alle ore 12.15 con in agenda il seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Approvazione bilancio d’esercizio al 30.6.2022 (consuntivo).

5. Diritti AV e sub-licenze.

6. Progetto Medi-A Company: informativa.

7. Licenze nazionali e riforme.

8. Varie ed eventuali.