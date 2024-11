La Serie A ha convocato per venerdì 29 novembre 2024 esclusivamente in videoconferenza alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione una nuova Assemblea per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri.

2. Elezioni Organi della LNPA: procedure.

3. Contratti commerciali.

4. Varie ed eventuali.