La lotta alla pirateria ha visto l’entrata in scena di un nuovo fronte a favore della legalità: i pirati buoni provenienti dai Caraibi. Lo riferisce La Repubblica, come ripreso da Calcio e Finanza: non è stato un fine settimana facile per chi in Italia cerca di seguire il campionato tramite app illegali o il famoso “pezzotto” potrebbe aver incontrato non pochi problemi. Schermi che si oscurano, immagini che si bloccano sempre più spesso. Questi problemi sono causati dal lavoro di un gruppo con base nei Caraibi, il collettivo Mutin.ee, la cui missione è «difendere le organizzazioni dai criminali digitali», riporta Calcio e Finanza.