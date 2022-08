Intesa raggiunta fra DAZN e Tim sulla Serie A. Secondo quanto riportato da Radiocor e rilanciato da Calcio e Finanza, infatti, ormai mancherebbe solo la firma di un accordo che porterebbe la Serie A "a essere visibile ora non più solo su Timvision - si legge -. Il superamento dell’esclusiva originariamente pattuita consentirebbe dunque alla app DAZN di essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Tim ".

Il prossimo passo sarà trovare l'accordo con Sky, con tempi che si prevedono brevissimi. "La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la app Dazn su piattaforma Sky. L’intesa fra DAZN e Sky dovrebbe portare anche DAZN su canali all’interno della piattaforma Sky", spiega CF. Un po' come accadeva fino a due anni fa.