In occasione della 18esima giornata di campionato, in programma da sabato 28 a lunedì 30 dicembre, le squadre della Serie A Enilive supporteranno la campagna "Guarire dai disturbi alimentari si può". In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Guarire dai disturbi alimentari, si può. Contattaci se hai bisogno” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

L’obiettivo della campagna è quello di diffondere un messaggio di speranza che vuole accendere i riflettori su un tema cruciale. La lotta contro i disturbi alimentari passa attraverso la consapevolezza, il supporto e l`accesso a percorsi terapeutici adeguati, perché la guarigione è non solo possibile, ma alla portata di chiunque scelga di intraprendere questo cammino con il giusto aiuto.

L'Associazione ABA per lo Studio e la Ricerca su Anoressia, Bulimia e Obesità infatti è lieta di annunciare l`edizione 2025 del suo corso di formazione dedicato alla cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), che si terrà da gennaio a giugno 2025.

Il master, intitolato "La Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione", si propone di fornire una preparazione approfondita ai professionisti del settore sanitario e delle scienze educative, offrendo strumenti teorici e pratici per affrontare le sfide cliniche legate ai DNA, con un approccio psicodinamico e altamente personalizzato.

Durante il percorso, i partecipanti esploreranno temi cruciali legati alla diagnosi, alla cura e al trattamento di disturbi come l`anoressia, la bulimia e altri disordini alimentari. Le iscrizioni sono aperte e si accettano adesioni fino a esaurimento posti. Per informazioni sul pagamento e modalità di iscrizione, è possibile contattare il numero 346 6982868 o l’indirizzo email comunicazione@bulimianoressia.it.