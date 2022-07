Gli ascolti di DAZN saranno rilevati da Auditel a partire dalla stagione 2022/23. A comunicarlo con una nota è l’Agcom. “L’Autorità, nella seduta del Consiglio del 19 luglio 2022, ha preso favorevolmente atto delle iniziative assunte dalla società DAZN volte ad assicurare il corretto adempimento alle prescrizioni formulate con la delibera n. 18/22/CONS. In particolare, quella di utilizzare Auditel, in qualità di JIC (Joint Industry Committee) operante sul mercato nazionale, per la rilevazione degli ascolti attraverso l’adozione del sistema c.d. total audience”, si legge.