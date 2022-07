L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare della lotta al vertice nella Serie A. "L'Inter è la più forte al momento in attacco - le sue parole -. Mi piace molto l'attacco della Roma, Dybala e Abraham possono fare molto bene se trovano l'intesa giusta. A centrocampo scelgo l'Inter, ma se la Lazio non vende Milinkovic e Luis Alberto è all'altezza. Dietro l'Inter, non toccando nulla, è la più forte".