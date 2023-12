Dopo la vittoria di Simone Inzaghi per il mese di ottobre, ad aggiudicarsi la palma di Coach of the Month per il mese di novembre della Serie A è il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

"Max Allegri è uno dei grandi 'Maestri' del nostro calcio e quest'anno ha reso la Juventus un mix perfetto tra calciatori giovani e più esperti, riportandola a essere una delle principali pretendenti al titolo - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. La sua straordinaria esperienza e il carattere forte gli stanno consentendo di gestire al meglio una rosa che pur ha dovuto sopperire ad assenze importanti. La sua Juventus, che prosegue nel testa a testa con l’Inter, continua a essere la squadra con la più lunga serie aperta di imbattibilità in Campionato".