Il Napoli, che ha vinto le ultime cinque partite di campionato e sta dominando il girone di Champions, contro il Bologna proverà ad allungare la serie positiva, stando però attento a Thiago Motta che lo scorso anno si andò a prendere i tre punti al Maradona quando guidava lo Spezia. In quota non sembrano esserci i presupposti per il bis, visto che l’«1» a 1,24 ha il valore più basso di tutto il weekend di Serie A. Pareggio a 6,25, «2» addirittura a 12. Poco più su, rispetto al successo del Napoli sul Bologna, c’è quello dell’Inter (1,27) sulla Salernitana, seguito a ruota dal Milan a 1,55 al Bentegodi contro un Verona che vedrà in panchina l’esordio di Salvatore Bocchetti che ha preso il posto di Cioffi, esonerato. I primi tre punti del nuovo tecnico dell’Hellas si giocano a 6,00. Nelle zone altissime della classifica, parte avanti (1,65) anche l’Atalanta sul Sassuolo («2» a 5,00).