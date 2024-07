Con un comunicato, la Lega Serie A ha svelato oggi le date in cui saranno rese note date e orari di anticipi e posticipi del campionato 2024/25 dalla quarta giornata in poi. Le prime tre giornate sono già state svelate (rileggi qui). Ecco il testo.

"Anche quest’anno Lega Serie A, per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre, pubblica con ampio anticipo le date in cui sarà reso noto il programma con giorni e orari degli incontri della Serie A Enilive per la stagione 2024-2025.

GIORNATE (10) DA 4 A 13 - 4 settembre 2024

GIORNATE (6) DA 14 A 19 - 9 ottobre 2024

GIORNATE (4) DA 20 A 23 - 23 dicembre 2024

GIORNATE (3) DA 24 A 26 - 31 gennaio 2025

GIORNATE (4) DA 27 A 30 - 21 febbraio 2025

GIORNATE (3) DA 31 A 33 - 14 marzo 2025

GIORNATE (3) DA 34 A 36 - 18 aprile 2025

GIORNATA 37 - 9 maggio 2025

GIORNATA 38 - 19 maggio 2025".