Niente partite a Santo Stefano per la stagione 2023-2024: lo anticipa Calcioefinanza.it a corredo della notizia delle date di inizio e fine del prossimo campionato di Serie A. o stop natalizio inizierà dopo l’ultima giornata dell’anno, che molto probabilmente sarà il 23 dicembre, con tutte le squadre in campo, come succede in Serie C questa stagione. Il 6 gennaio è il potenziale giorno della ripresa del campionato. Il calendario resterà asimmetrico, con il girone di ritorno completamente diverso dall’andata.