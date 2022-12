Intervenuto dalle frquenze di Lazio Style Radio, l'ex terzino biancoceleste Raffaele Sergio ha detto la sua sulla ripresa del campionato in programma il prossimo 4 gennaio: "Non so come potrà incidere la sosta, ma Inter-Napoli potrà dare una piega al campionato in un senso o nell'altro. Sulla lotta Champions la vedo bella agguerrita. La Juve ha recuperato molti punti, ma ancora una volta è emerso il suo dna vincente. Sul Milan non credo che gli impegni mondiali incideranno sui suoi calciatori che sono arrivati in fondo. Far bene al Mondiale porta energia e positività".