Intervenuto in diretta con il canale Twitch della World Soccer Agency, agenzia di procura di Alessandro Lucci, l'ex giocatore del Milan Serginho, tra i vari argomenti a tinte rossonere trattati, ha ricordato il famoso 6-0 del Milan al derby del 2001: "Quella è una partita storica. Nessuno credeva che il nostro Milan, che era in un momento molto delicato, potesse vincere un derby per 6-0. È una partita che secondo me rimarrà nella storia per tanti anni. Sono passati più di 20 anni e si parla ancora di questo 6-0. Già vincere un derby in modo normale è una grandissima soddisfazione, quindi immagina vincerlo 6-0".