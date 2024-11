Bella intervista a Serginho da parte della Gazzetta dello Sport. L'ex esterno brasiliano parla di Milan-Juve e, in generale, del calcio italiano.

Domani anche lei guarderà Milan-Juve. Che partita sarà?

"Una gara difficile da leggere perché arriva in un momento non ideale: le due squadre hanno avuto alti e bassi e si aspettavano qualcosa di più da questo inizio di stagione. Hanno avuto, diciamo, un po’ di instabilità a livello di gioco e risultati".

Perché il Milan ha avuto alti e bassi finora?

"I rossoneri hanno cambiato allenatore, calciatori e sistema di gioco: era inevitabile una certa instabilità. Ci vuole tempo sia ai giocatori per assimilare i concetti del nuovo tecnico sia a Fonseca per conoscere la rosa. In tre mesi non è possibile sistemare tutti i problemi che c’erano lo scorso anno".

Milan e Juve lotteranno per la qualificazione alla Champions o... per il tricolore?

"Il campionato è apertissimo e non vedo una squadra destinata ad andare in fuga: i rossoneri e i bianconeri possono vincere lo scudetto, a patto che trovino continuità di rendimento".

La sua favorita qual è?

"L’Inter subisce qualche gol in più dello scorso anno, ma ha dimostrato il suo valore ed è un pelo in vantaggio rispetto alle altre. Con Conte anche il Napoli però è da temere".