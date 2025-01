Che finale di Supercoppa si aspetta Serginho? L'ex rossonero viene intercettato da SportMediaset in quel di Riad, dove questa serà è in programa la sfida tra Inter e Milan: "Il derby è sempre una partita spettacolare e con tante emozioni, soprattutto in una finale. Il Milan è in un momento delicato e punta a vincere per tornare alla normalità con un nuovo allenatore".