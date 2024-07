Aldo Serena, ospite di Sky Sport, ha sfogliato l'album dei suoi ricordi da giocatore. Il tema d'origine è la pressione: "Io ero uno che sentiva la pressione quindi dovevo assolutamente cercare di eliminarla in qualche modo e cercare di arrivare alla partita come fosse un allenamento o una partitella che giocavo quando ero ragazzo. Quindi cercavo la formula per trovare la mia dimensione e per dare il meglio di me stesso".

Serena ha continuato: "Cercavo di tornare a quando ero bambino e giocavo con i miei amici al campetto perché lì non avevo pressione e giocavo libero. C’era a chi, invece, come Nicola Berti, la pressione gli scivolava addosso. Anzi, più c’era pressione e più lui si liberava e faceva delle partite incredibili. Io non ho mai capito come facesse. Forse glielo permetteva l’incoscienza o la non consapevolezza delle proprie azioni lo faceva giocare in maniera splendida", ha concluso.