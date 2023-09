Aldo Serena commenta a Radio Anch'io Lo Sport quanto visto nella stracittadina milanese e in generale in questo avvio di campionato. "L'Inter è solida, compatta. Ha il centrocampo migliore d'Italia. Ha giocatori in mezzo al campo che sanno fare tutto: interdire, andare in dribbling, andare a rete con facilità e hanno tempistiche di gioco immediate. Nel gioco offensivo l'Inter ha messo in grande difficoltà il Milan che non ha preparato bene la partita. Ha cercato di costruire con giocatori che non hanno nella tecnica l'arma migliore. Era un Milan spezzato in due. Reijnders e Loftus Cheek non hanno mai trovato la combinazione giusta e quando l'Inter ha recuperato palla ha messo in grande difficoltà la retroguardia scoperta. Analogie tra questa Inter e quella dei record? Difficile, anche se come questa Inter anche quella aveva nel centrocampo il motore indispensabile. Il nostro era fisicamente molto forte. Aveva Matthaus e Berti di altissimo profilo atletico e Matteoli come equilibratore. Questo è più omogeneo, completo. Ha dei cambi a metà campo di altissimo profilo. Sarà difficile tenere fuori Frattesi".

Nell'analisi dei singoli, Serena esalta Thuram. "Le sue caratteristiche fisiche erano note. E' veloce, si mette a disposizione dei compagni. Se comincia ad avere velocità e freddezza sotto porta può diventare il vero crack della stagione". E poi su Lukaku, che in estate è stato accostato anche al Milan: "Sarebbe stato un affare mediatico, avrebbe fatto parlare per tanto tempo. E' un giocatore di altissimo livello. Si è comportato non in maniera perfetta con l'Inter".