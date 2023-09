Aldo Serena torna sul derby di Milano parlando a News.Superscommesse. “Io penso che in assoluto non sia il vero divario che c'è tra queste due squadre, ma nei 90 minuti si è visto questo divario invece. Il risultato dunque è giusto, però non è la reale differenza tra i due collettivi - afferma Serena - L'Inter ha fatto una straordinaria prova collettiva, il centrocampo dell'Inter è il più forte d'Italia. Ma resta negli occhi la prestazione e il gol di Thuram, con i suoi strappi e le sue giocate. Deve abituarsi a giocare da attaccante, da seconda punta: se ci riesce bene, può diventare un'arma letale per Inzaghi anche e soprattutto in campo europeo, dove la velocità e la forza fisica negli allunghi sono fondamentali”.

Secondo Serena, nel prossimo derby, Pioli "dovrebbe cambiare sia sul piano mentale che sul piano tattico. L'Inter difficilmente si scopre e lascia spazio agli avversari, è sempre molto equilibrata nella gestione degli spazi: servirebbe quindi un'idea di gioco ben precisa e puntuale per poter superare la squadra di Inzaghi".