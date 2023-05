"Di solito si dice che le partite secche vengono decise dagli episodi, ieri invece la finale l’ha decisa un singolo giocatore: Lautaro Martinez". Non ha dubbi Michele Serena sul giudizio da dare alla finale di Coppa Italia di ieri vinta dall'Inter ai danni di una Fiorentina, ribaltata dall'argentino numero 10. "Il secondo gol è bellissimo per come prende il tempo al difensore. È stata una bella partita, vivace, con un fantastico colpo d’occhio dell’Olimpico.

La partita è stata all’altezza delle coreografie. Finale di Champions? Può succedere di tutto. Il City è superiore, ma l’Inter è la squadra ideale per una partita secca. Anche ieri l’ha dimostrato, è una squadra solida, compatta, non si lascia trascinare dagli eventi, non si è disunita allo svantaggio iniziale. Ha le potenzialità per mettere in difficoltà il City, non dovrà snaturarsi. Come ha detto Guardiola, affrontare un’italiana è sempre difficile: siamo bravi a prendere le contromisure" ha detto a Rai Radio 1 Sport.