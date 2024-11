In mancanza di Hakan Calhanoglu, uscito all'intervallo per l'infortunio, ieri è toccato a Kerem Aktürkoğlu presentarsi dal dischetto per calciare il rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria al fotofinish alla Turchia a spese del Galles. Il penalty del giocatore del Benfica, però, è finito sul palo, un epilogo giusto secondo Craig Bellamy, ct dei gallesi: "Non sono sicuro che fosse rigore, basta guardarlo - le sue parole riportate da Sky Sports -. Ha toccato la palla? Sì. Ho pensato che l'errore fosse giustizia. Non credo che la Turchia meritasse di vincere in quel modo, forse per altri momenti della gara sì. Non credo che fosse rigore".