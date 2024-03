Nestor Sensini, suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, aveva intravisto una carriera di allenatore di successo per Simone Inzaghi: "Simone ci teneva molto e ha cominciato molto bene sulla panchina della Lazio. Ora all’Inter non è facile, ma sta andando alla grande - le parole dell'argentino a TvPlay.it -. Vincerà probabilmente il campionato, poi si giocherà il passaggio in Champions. L’1-0 non dà garanzie, il Cholo vorrà fare il possibile per ribaltare il risultato, anche perché sono usciti dalla Coppa del Re. L’Inter non deve chiudersi perché l’Atletico cercherà dal primo secondo di ribaltare la partita".

Insomma, l'Inter deve continuare a giocare all'attacco, sfruttando il suo gioco corale e il suo uomo di punta: "Ormai Lautaro è arrivato a un punto di maturità incredibile - ha spiegato Sensini -. Prima lo vedevo molto inquieto per il gol, anche cercando posizioni non sue. Ora gli viene tutto semplice, è anche il capitano. Lautaro ora è all’altezza di Crespo e Batistuta, spero che resti all’Inter nonostante l'interesse di molti club".