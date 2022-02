Sensi, gol al debutto con la Samp: per lui è un bis dopo Inter-Lecce 2019

Prima partita in A con i nuovi colori e subito a segno, come coi nerazzurri. Anche in quel caso, il match è finito 4-0

Christian Liotta

Sette minuti: tanti ne sono bastati a Stefano Sensi per trovare la sua prima gioia con la maglia della Sampdoria siglando il gol del momentaneo 2-0 nel match che i doriani hanno vinto contro il Sassuolo con un rotondo 4-0. Il centrocampista arrivato dall'Inter in prestito a Genova trova la rete al debutto con la nuova maglia, concedendo il bis a tre anni di distanza. Anche con la maglia nerazzurra, infatti, Sensi trovò la via del gol alla prima in Serie A, e anche in quel caso in un match terminato 4-0, quello contro il Lecce nell'agosto 2019.