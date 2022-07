Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Leonardo Semplici ha auspicato un ritorno all'antica grandeur della Serie A grazie agli arrivi di giocatori del calibro di Pogba, Lukaku e Di Maria: "Mi auguro che il calcio italiano sia tornato perché in tempi recenti avevamo perso appeal - le parole dell'ex tecnico della Spal -. L'arrivo di questi campioni ci colloca in una posizione certamente diversa. Il valore cresce, è più alto e sono tutti giocatori presi dalle grandi in prospettiva competizioni europee. La Juve ha inserito giocatori con esperienza e valore per la Champions, le servirà un percorso ma tutte le prime, comprese Inter e Milan, stanno cercando e prendendo giocatori da Europa".