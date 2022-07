"Ad un mese dalla chiusura del mercato, la più forte è sempre l’Inter, nonostante il secondo posto, il ritorno di Lukaku la rende favorita". È il commento di Leonardo Semplici, che intervistato da Vikonos Web Radio/Tv, ha parlato del campionato che sta per iniziare, dicendo la sua sulla corsa scudetto che sta per partire. "Il Milan campione sta allestendo una buona squadra, la Juve si è mossa bene e Dybala è stato un grande acquisto per la Roma, che diventa una seria pretendente alla Champions League. Il Napoli forse sulla carta sembra più indietro, ma conosco Spalletti e Giuntoli, la squadra sarà certamente competitiva".