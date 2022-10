Direttamente dal Camp Nou, Clarence Seedorf e Diego Milito tornano brevemente sulle enormi polemiche arbitrali del match dell'andata a San Siro tra Inter e Barcellona. "Fa parte della loro cultura, non mi stupisce - dice l'olandese in collegamento con Prime Video -. Lo hanno sempre fatto e per Xavi era un'abitudine anche da calciatore. Vanno sempre addosso all'arbitro per qualsiasi cosa in modo da mettere pressione". Gli fa eco El Principe: "Verissimo, per il Barça le proteste sono sistematiche. Ricordo i difensori che si facevano scatti anche di 40 metri per andare dall'altra parte del campo e protestare con il direttore di gara. Non condivido questo atteggiamento, specie se poi arriva da un allenatore che può innervosire anche i propri giocatori".