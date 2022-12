Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato del tema seconde squadre nell'intervista concessa a Tuttomercatoweb. "Ho sentito anche io le parole del presidente Cairo, circa il cambio di prospettiva rispetto a quanto fatto 4 anni fa. Quello che posso dire è che la Lega Pro è qui ed è pronta al dialogo - le sue parole -. Non si può dire che non siamo una organizzazione che non sappia essere flessibile di fronte alle necessità delle società. Serve solo coraggio da parte dei club nel partire, così come ha fatto finora solo la Juventus.