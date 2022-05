Intervistato da Tuttomercatoweb.com in vista dei play off di Serie C, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani ha risposto anche sul campionato italiano, ancora combattutissimo a -2 giornate dalla fine. Chi vince lo scudetto? "Se il Milan supera lo scoglio Atalanta può fare un passo importante. Ma l’Inter ha il calendario più semplice. Tutte e due stanno facendo bene”.