Con la vittoria dell'Athletic Bilbao contro la Roma, la Spagna prende il largo rispetto all'Italia nella classifica del season ranking Uefa, che regala un posto a testa in più nella prossima Champions League alle prime due della graduatoria.

In testa c'è l'Inghilterra, ormai lanciatissima, con 24.250 punti e cinque squadre ancora in corsa nelle coppe europee. Seguono gli iberici a 21.678 e quattro club presenti. L'Italia è rimasta con tre (Inter, Roma e Fiorentina) ed è terza a 19.937, davanti alla Germania con 17.921. Sempre più remote, ormai, le speranze di avere un posto in più per la nostra Federazione.