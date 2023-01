Spalletti e i suoi prendono il largo anche nelle scommesse sul miglior attacco del campionato: con 46 gol già all'attivo, il traguardo in questo caso vale 1,24, con l'Atalanta seconda a 4,50. Per il reparto avanzato Victor Osimhen spicca anche sul tabellone del capocannoniere, dove è a 1,44 su planetwin, in netto vantaggio su Lautaro (6,75) e Immobile. Più equilibrato, infine, il duello per la miglior difesa, con il Napoli sempre avanti (a 1,70) in questo caso tallonato dalla Juventus (2,20).